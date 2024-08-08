Дархан Сатыбалды встретился с китайскими инвесторами

Дархан Сатыбалды встретился с инвесторами, которые намерены открыть производство в областном центре.

В Туркестанской области продолжается работа по привлечению инвестиций и созданию производств. Аким региона в очередной раз принял инвесторов и провел переговоры по реализации новых проектов.

Дархан Сатыбалды провел встречу с китайскими инвесторами. Глава региона отметил, что государство поддержит проекты по созданию предприятий и предоставит всю необходимую инфраструктуру. На встрече были проведены переговоры по открытию под Туркестаном предприятия по производству чистящих средств и других проектов.

Кроме того, Дархан Сатыбалды встретился с руководителями ТОО «QazaqPlast».

Предприниматели намерены открыть предприятие в Туркестане. QazaqPlast — лидер в производстве одноразовой посуды, фудкортов и полиэтиленовых пакетов. В дальнейшем планируется реализация одного проекта на территории СЭЗ «Turan» в Туркестане.

«В области действует специальная экономическая зона, в районах и городах — индустриальные зоны. Со своей стороны мы готовы оказать полную поддержку инициативам инвесторов и предпринимателей по развитию бизнеса и надеемся, что наше сотрудничество продолжится на длительный срок», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области.

В этом году президент страны Касым-Жомарт Токаев и глава Китайской народной республики Си Цзиньпин провели переговоры. Это яркое свидетельство стремления к дальнейшему углублению казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства.

«Казахстан придает большое значение укреплению уз многовековой дружбы и добрососедства с Китаем. Нашими общими усилиями по всему спектру взаимодействия налажено межгосударственное сотрудничество, которое может служить образцом двусторонних отношений. Можно уверено заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый «золотой период» развития. Наши связи во многом способствуют устойчивому социально-экономическому росту и повышению благосостояния двух народов. В прошлом году взаимный товарооборот превысил 41 миллиард долларов – это рекордный показатель. В настоящее время реализуются 45 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 14,5 миллиардов долларов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и транзита, «зеленой» экономики, сельского хозяйства и других. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК .

По словам главы государства, Казахстан поддерживает мирные инициативы Китая, высоко оценивает его ключевую роль и вклад в построение справедливого миропорядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм.

«Мы готовы в конструктивном духе поддержать вопросы, связанные с реализацией Вашей инициативы «Построение сообщества единой судьбы человечества». Наша позиция в отношении политики «одного Китая» остается неизменной. Мы выступаем за взаимодействие по борьбе с «силами трех зол» – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Мы ценим неизменную поддержку Китая, решительно выступающего за уважение суверенитета и независимости всех стран. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 млрд долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит Год туризма Казахстана в Китае. Все эти меры придают дополнительный импульс укреплению сотрудничества между нашими странами в самых различных сферах», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил ответственным управлениям оказывать инвесторам поддержку от сопровождения до реализации проектов.