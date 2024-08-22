Экстренный вызов 22 августа: происшествия в Шымкенте

Груженная фура перевернулась 21 августа около 22:30 на кольцевой развязке Бозарык. По словам очевидцев, водитель Вольво не рассчитал скорость и на повороте прицеп перевернулся. Пострадавших нет. Отметим, что на кольцевой развязке Бозарык сейчас ведутся ремонтные работы.

В Шымкенте на проспекте Кунаева сотрудники полиции остановили автомобиль «Лада» с затонированными передними боковыми стеклами. Водитель был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму, эквивалентную пяти месячным расчетным показателям.

Также, водитель автомобиля «Лексус» был оштрафован за установку на машину световых сигналов, разрешенных только экстренным службам. В отношении нарушителя также был составлен административный протокол.

Еще один водитель попал в поле зрения полиции из-за тонированных стекол. Ему пришлось самостоятельно снять затемняющую пленку, а также заплатить штраф в размере около 18 тысяч тенге.

Водитель автомобиля «Haval» припарковался на месте для людей с ограниченными возможностями. В результате на него был составлен административный протокол, а также наложен штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, что составляет более 35 тысяч тенге.

В Шымкенте задержали женщину, подозреваемую в серии краж детских сережек. Она находила своих маленьких жертв во дворах многоквартирных домов, предлагала им заплести косы, снимала серьги и скрывалась. За три дня пострадали четверо детей, а общий ущерб составил около 300 тысяч тенге.

ДП Шымкента: «Подозреваемой оказалась 20-летняя девушка. Ее задержали на территории города, и выяснилось, что украденные украшения были сданы в ломбард. Стражи порядка призывают родителей быть бдительными и не оставлять малолетних детей без присмотра».

В Сайрамском районе Туркестанской области сотрудники полиции выявили около 500 правонарушений за сутки в ходе ОПМ «Правопорядок». В полицию были доставлены 52 человека, 64 лица, состоящие на профилактическом учете, были проверены по месту жительства. По линии правопорядка составлено 46 административных протоколов, а по линии дорожной безопасности – 450.

Ерлан Аскаров, заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Туркестанской области: «В рамках мероприятия были выявлены 22 факта мелкого хулиганства, 8 случаев появления в общественных местах в нетрезвом состоянии и 3 факта несанкционированной торговли. Приняты административные меры в отношении правонарушителей. Также было пресечено 4 нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных и 3 нарушения правил благоустройства. Выявлено 2 гражданина без регистрации. К ответственности привлечены родители 3 подростков, находившихся ночью без присмотра».

32 местных жителя привлечены к ответственности за переход дороги в неположенном месте, а 32 автомобиля были отправлены на штрафстоянку.

В одном из районов Туркестанской области прошла акция «Нет наркомании!». Сотрудники полиции провели мероприятия по повышению осведомленности населения о вреде наркотиков. В общественных местах и на улицах районного центра Мактаральского района демонстрировались видеоролики и раздавались памятки, в которых разъяснялась ответственность за употребление и распространение запрещенных веществ.