Экстренный вызов 28 августа: происшествия в Шымкенте

Видеозапись в редакцию программы Экстренный вызов прислали очевидцы. Водитель за рулем машины с видеорегистратором просит найти виновника аварии. Водитель ВАЗа, перестраиваясь разбил бампер автомобиля и скрылся с места ДТП.

Пожар произошел 25 августа около 8 часов вечера. В жилом массиве Бозарык под одной крышей загорелась времянка, крыша сарая и сухая трава. Пожар был локализован и полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего выясняется. На месте происшествия было задействовано 4 единицы техники и 21 человек личного состава.

За один день гвардейцы задержали наркомана и отыскали троих потерявшихся детей.

В ходе совместного патрулирования служебная собака по кличке «Альфа», под руководством младшего сержанта Даурена Маратова, начала преследовать проходящего неподалеку мужчину. Сотрудники полиции сразу же остановили гражданина для осмотра содержимого карманов, где они обнаружили 14,5 г вещества похожего на наркотики.

Далее правоохранителями было принято решение осуществить обыск квартиры данного гражданина, где с помощью служебной собаки под ванной было обнаружено еще около 2 кг подобного вещества.

Пресс-служба Национальной гвардии: «В этот же день в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», войсковым нарядам национальной гвардии в городе Шымкент удалось найти троих потерявшихся детей и вернуть их родителям. За проявленную бдительность и высокий профессионализм при несении службы войсковые наряды поощрены правами командира воинской части 6506».

Сотрудники Каратауского районного управления департамента по чрезвычайным ситуациям провели профилактическую разъяснительную работу для владельцев автомашин, которые паркуют свои транспортные средства так, что препятствуют проезду спецтехники во дворах многоэтажек. Рейд прошел совместно с сотрудниками местной полиции. В отношении троих автовладельцев составили административные протоколы по статье «Создание препятствий для движения транспортных средств».

«Призываем водителей парковаться так, чтобы не создавать препятствий для проезда экстренных служб. Правильная парковка может спасти жизни, обеспечивая свободный доступ пожарных машин и других спасательных служб в случае чрезвычайной ситуации. Важно помнить, что ваша внимательность и соблюдение правил парковки могут оказаться решающими в критический момент», — говорят полицейские.

Учения прошли в Шымкенте. Департаментом по чрезвычайным ситуациям в целях повышения готовности служб гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуации отрабатываются навыки личного состава. По замыслу учений на железной дороге произошел разлив высокотоксичного вещества — аммиака.

Химическая авария потребовала молниеносного и слаженного действия всех задействованных служб. Личный состав оперативно приступил к ликвидации условной утечки, используя специализированное оборудование и защитные костюмы. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности населения и минимизации возможных последствий загрязнения.

Нуржан Каракозев, начальник управления гражданской обороны: «По замыслу учений произошел разлив аммиака. На место аварии были стянуты силы и средства, развернут штаб, сразу приступили к ликвидации возгорания. Основная цель мероприятия — совершенствование навыков личного состава, необходимых для эффективной ликвидации возможных аварий».

Учения прошли на базе шымкентского отделения грузовых перевозок АО национальная компания «Қазақстан Темір жолы». К учению привлекли силовые средства других заинтересованных учреждений.

Ильяс Нуржанов, главный инженер АО НК «Қазақстан Темір жолы»: «Сегодняшние учения проходят на станции Казыгурт. Очень много груженных поездов проезжают через Шымкент, с самыми различными грузами. Подобных случаев у нас еще не было, но мы должны быть готовы к любым внештатным ситуациям. Во время учений также проверяем навыки наших сотрудников по реагированию на подобные ситуации».

Такие учения являются неотъемлемой частью подготовки спасателей и позволяют отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Департамент по чрезвычайным ситуациям отмечает важность регулярного проведения подобных мероприятий для поддержания высокой готовности к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть на территории города.