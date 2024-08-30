«Это нужно не мертвым, это нужно живым!»

Круглые даты принято отмечать. Будь то юбилеи людей, годовщины. То же касается и скорбных событий. Мы сейчас находимся как раз между двумя 80-летиями, связанными с одной героической личностью.

Первая дата – 7 августа 1944 года геройски погиб наш земляк, стрелок 7-й стрелковой роты 545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта младший сержант Ережепбай Молдабаев.

Вторая – Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему сержанту Молдабаеву Ережепбаю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Тем же указом он награжден орденом Ленина.

Стал Героем в 19 лет

Ережепбай Молдабаев родился в 1925 году в селе Хатын-Копр. Тогда это было за чертой Чимкента. И эта территория по административному делению относилась к Арысскому району.

Ережепбай Молдабаев происходит из рода кулшыгаш племени конырат – это средний жуз.

К моменту, когда юноша окончил неполную среднюю школу, началась Великая Отечественная война. Он стал работать в колхозе имени Тельмана мирабом. С учетом климата Азии это очень ответственная должность, ведь мираб ведает оросительной системой и порядком использования воды. То есть распределяет поливную, а тогда, считай, и питьевую воду. Значит, несмотря на молодые годы, он был предельно ответственным человеком, раз односельчане доверили ему такую непростую задачу.

В начале 1943 года Ережепбай Молдабаев был призван Чимкентским РВК Южно-Казахстанской области в ряды Красной Армии.

С апреля 1943-го наш бывший мираб стал участвовать в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Кавказском и 1-м Украинском (с декабря 1943-го) фронтах.

…Наступил 1944 год – звездный и, к сожалению, оказавшийся последним в недолгой жизни Ережепбая.

4 января 1944-го в боях за город Бердичев стрелок 9-й стрелковой роты 545-го стрелкового полка рядовой Е. Молдабаев при прорыве переднего края обороны противника первым ворвался в траншею врага и уничтожил гранатами и из автомата пятерых гитлеровцев, за что 13 января был награжден медалью «За отвагу».

Из приказа по 545-му стрелковому полку 389-й стрелковой Бердичевской дивизии №02/н от 13 января 1944 года: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу» стрелка 9-й стрелковой роты рядового Молдабаева Ережепбая за то, что он в боях при взятии города Бердичева 4.01.1944 года при прорыве переднего края обороны противника первым ворвался в траншею и уничтожил гранатами и из автомата 5 немцев». Подпись: «Командир 545-го стрелкового полка майор Лукашев».



Наши войска освободили от фашистских захватчиков территорию СССР и победным шагом шли на Запад.

Из наградного листа, оформленного к присуждению звания Героя Советского Союза: «29 июля 1944 года тов. Молдабаев первым на лодке вместе с заместителем командира батальона и 4-мя бойцами стали форсировать реку Висла. Противник вел артминометный и пулеметный огонь, их лодка была разбита вражеской миной, находившийся в ней замкомбата был тяжело ранен и, потеряв сознание, стал тонуть. Тов. Молдабаев, презирая опасность, бросился в воду и на себе вытащил на берег тонущего командира, одновременно спас жизнь еще двум тонущим раненым бойцам. После этого он вплавь добрался до западного берега и сходу начал отбивать контратакующего противника, обеспечив переправу остальным бойцам 7-й роты. Двое суток, не имея связи с полком, Молдабаев в числе 11 храбрых отбивал контратаку немцев, за двое суток ими было отражено 9 контратак численно превосходящих сил противника. Плацдарм ими был удержан, что обеспечило переправу остальным подразделениям полка».

Подписи под наградным листом: «Командир 545-го стрелкового полка майор Лукашев. Начальник штаба майор Шабердин. 2 августа 1944 года».

7 августа 1944 года младший сержант Е. Молдабаев погиб в бою за расширение захваченного плацдарма и был похоронен в селе Грудза Люблинского воеводства (Польша).

На плацдарм вначале переправился полк, затем – дивизия и вся армия. К сентябрю 1944-го на плацдарме сосредоточились две общевойсковые и одна танковая армии. Это был знаменитый Сандомирский плацдарм – тот самый, с которого наши войска шагнули на Берлин.

Как молоды они были…

На днях я беседовала со своим давним другом Маратом Тулебаевым о том, как мало у нас снимается фильмов о героях Великой Отечественной войны. Поводом стала новость, почему задерживаются по срокам съемки фильма о Герое Советского Союза Алие Молдагуловой? Я выразила сожаление, что до сих пор не удостоен художественного воплощения на экране подвиг нашего земляка Ережепбая Молдабаева. На что Марат Мурсынбаевич сказал, что это его родственник. Естественно, я попросила его написать, что он знает о нашем герое.

Вот его рассказ: «Наш родственник Бердібай Дiлдабеков был много лет на хозяйственной работе в системе ЖКХ. А выйдя на пенсию, он стал неким образом летописцем-составителем родословных, шежіре различных ответвлений нашего рода. Как-то он принес родословную и показал моему отцу. Принес на экспертизу шежіре. Отец долго смотрел и часто вздыхал. Потом взял папиросы и вышел во двор.

«Что-то взволновало отца», – подумал я и стал наблюдать за ним в окно. Отец курил папиросу за папиросой и не так часто, но все же вздыхал.

Я не стал его расспрашивать, что его так взволновало. Он не любил этого.

Как-то он ушел по делам, и я решил посмотреть шежіре, принесенное отцу дядей Бердібаем.

В шежіре, составленном из листов альбомного формата А4, были схематично показаны родословные многих родственных семей. Они были похожи на корневища деревьев.

Однако в каждом таком «корневище» были отдельные, как бы обрубленные ответвления. Под каждым таким «обрубком» было написано имя человека и указан год. Года эти были «сороковыми-роковыми» – от 1941-го по 1945-й.

И тогда я понял причину печали моего отца: это были его сородичи, погибшие в лихие годы Великой Отечественной войны. Он их всех знал, рос с ними, вместе с раннего детства учился в школе, работал на колхозном поле, пас скот. С некоторыми из них отец успел поработать на заводе в годы войны. В общем, с ними были связаны его детские и отроческие годы. И самое тяжкое, видимо, было то, что от погибших сородичей не осталось жизненного следа, потомства. Ведь корень понятия «наследство» – это след.

…Вспомнились мне эти былые печальные вздохи отца, когда случайно узнал о судьбе нашего земляка из Қатын-көпіра, Героя Советского Союза Ережепбая Молдабаева. Жизнь героического поколения нашего земляка была «не сахар». Многие из них, родившихся в первой половине 20-х годов ХХ века, были сиротами либо полусиротами, рано познали нужду, не все и не всегда были грамотными, в лучшем случае малограмотными. У них не было возможности учиться. Им надо было батрачить сначала на кулака и бая, а затем трудиться в колхозе. Потому что им надо было содержать своих младших братьев и сестер.

Эти люди сызмальства хорошо владели кетменем и косой, справлялись с лошадьми. Это были люди от земли, люди крестьянского труда. Были честными. Потому они по первому же призыву Родины пошли ее защищать.

Наш герой-земляк воевал на самом тяжком боевом участке советско-германского фронта, главного фронта Второй мировой войны. Ему довелось с боями пройти всю многострадальную землю братской Украины, где, к сожалению, и в наше время грохочет война. Наш земляк вырос от рядового красноармейца до младшего сержанта, командира отделения. Стал кавалером боевой медали «За отвагу» – награды, особо уважаемой среди бойцов на фронте. Помните, у Твардовского: «Нет, ребята, я не гордый. Не загадывая вдаль, так скажу: зачем мне орден. Я согласен на медаль».

Освободив «рідну» Украину, Красная армия, а вместе с ней и наш Ережепбай, приступила к освобождению Польши.

Бои были жесточайшие. Нашему земляку вместе с товарищами удалось захватить плацдарм на западном берегу реки Висла.

Ах, эта река Висла, воды которой были обильно окрашены кровью советских бойцов и командиров. Ережепбаю удалось спасти тяжело раненного офицера, командовавшего подразделением десанта. Затем Ережепбай руководил обороной плацдарма. Там он и сложил свою буйну голову. Однако плацдарм остался за Красной армией и послужил впоследствии для рывка советских бойцов на Берлин (Гитлер называл этот плацдарм «пистолетом, приставленным к виску Германии»).

Парню было всего девятнадцать лет. Какая короткая и героическая жизнь! Ему бы жить, растить детей и выращивать урожай на колхозном поле, жить жизнью сельского труженика.

К родным известие о гибели сына – каракагаз- похоронка – пришло через месяц…

Он отдал жизнь за нас, за наше поколение, за нашу мирную жизнь. Мы должны помнить об этом. И помня, поминать в своих молитвах».

Память

В 2006 году в Шымкенте в отделении Тельмана (Катынкопр) был установлен памятник Герою Советского Союза Ережепбаю Молдабаеву.

Каждый год сюда приходят школьники, военнослужащие и ветераны, чтобы почтить память героического земляка.

В том же районе одна из улиц носит имя героя. В Арыси есть общая средняя школа №1 имени Ережепбая Молдабаева.

Ежегодно в Шымкенте проводится турнир на международном уровне среди юношей по дзюдо памяти Героя Советского Союза Ережепбая Молдабаева.

…Он тоже хотел жить. Наверняка мечтал вернуться в родные места. А получилось так, что его останки лежат на кладбище в Люблинском воеводстве… Кто знает, может, есть смысл перевезти их на Родину?..

Фарида Шарафутдинова