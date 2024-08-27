Как получить образовательный грант от акимата

Акимат г. Шымкент объявляет конкурс на государственный образовательный грант на 2024-2025 учебный год на подготовку кадров с высшим образованием за счет средств местного бюджета.
В рамках конкурса выделено всего 285 грантов по педагогической, инженерной и дорожно-транспортной отраслям, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий и обработки, а также в сфере строительства.
Организатор конкурса: Управление образования Шымкента.
Документы абитуриентов принимаются с 12.00 часов 27 августа 2024 года до 19.00 часов 28 августа 2024 года в следующих вузах города:
Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, Южно-Казахстанский педагогический университет имени О. Жанибекова, университет Жумабека Ташенева, университет имени академика А. Куатбекова.
Итоги конкурса будут размещены на официальном интернет-ресурсе акимата г. Шымкента.
Перечень документов:
— документ об общем среднем образовании (подлинник и копия);
— копию документа, удостоверяющего личность;
— сертификат ЕНТ;
— дети из многодетных, неполных семей, граждане с инвалидностью, дети оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, дополнительно подают документы, подтверждающие предоставление преимущественного права.