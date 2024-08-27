Как получить образовательный грант от акимата

Акимат г. Шымкент объявляет конкурс на государственный образовательный грант на 2024-2025 учебный год на подготовку кадров с высшим образованием за счет средств местного бюджета.

В рамках конкурса выделено всего 285 грантов по педагогической, инженерной и дорожно-транспортной отраслям, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий и обработки, а также в сфере строительства.

Организатор конкурса: Управление образования Шымкента.

Документы абитуриентов принимаются с 12.00 часов 27 августа 2024 года до 19.00 часов 28 августа 2024 года в следующих вузах города:

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауезова, Южно-Казахстанский педагогический университет имени О. Жанибекова, университет Жумабека Ташенева, университет имени академика А. Куатбекова.

Итоги конкурса будут размещены на официальном интернет-ресурсе акимата г. Шымкента.

Перечень документов:

— документ об общем среднем образовании (подлинник и копия);

— копию документа, удостоверяющего личность;

— сертификат ЕНТ;

— дети из многодетных, неполных семей, граждане с инвалидностью, дети оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, дополнительно подают документы, подтверждающие предоставление преимущественного права.