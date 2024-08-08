Когда жара начнет отступать в Шымкенте, рассказали синоптики

Столбики термометров держатся на отметке выше 40 градусов. По данным синоптиков, такие показатели для среднесуточной температуры в период «шілде» в Шымкенте не превышают норму. В степных и пустынных районах Туркестанской области воздух и вовсе раскалился до +50 градусов.

Асем Нурлыбаева, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по Туркестанской области: «В Туркестанской области днем 9 августа ожидается +37…+42 градуса, в пустынных районах — до плюс 45 градусов. В Шымкенте дневная температура воздуха составит +38…+40 градусов».

Врачи в этот период советуют проявлять особую осторожность и поберечь себя. Солнце очень активное. Действует оранжевый уровень погодной опасности. О риске возникновения пожаров предупреждают спасатели — долго не было дождей.

Погода начнет меняться с 10 августа. Жара будет постепенно отступать. Ожидается вполне комфортная августовская температура воздуха, правда, ветер усилится до 15-20 метров в секунду.