Концепцию развития Ордабасинского района презентовали акиму Туркестанской области. Дархан Сатыбалды поручил бросить все силы на открытие новых производств и восстановление ранее приостановленных предприятий.

В Ордабасинском районе создают благоприятный инвестиционный климат для развития промышленности: нефтехимического кластера, легкой промышленности, производства строительных материалов, глубокой переработки. Увеличиваются специальные индустриальные зоны, внедряются новые технологии. Приоритетным является привлечение иностранных компаний в обрабатывающую промышленность.

На заседании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды выступил аким Ордабасинского района Азат Оралбаев. За 7 месяцев этого года объем валовой продукции Ордабасинского района составил 64,3 млрд. тенге и по итогам года достигнет больше 160 миллиардов. Больше всего в регионе развиты отрасли сельского хозяйства, промышленности, строительства.

«В 2024-2030 годах общая объем инвестиций составит больше 214 миллиардов тенге. Запланирована реализация 79 крупных проектов по отраслям промышленности, сельского хозяйства, туризма. В результате будет создано 4 226 рабочих мест. Объем промышленной продукции по итогам 7 месяцев этого года увеличился на 8,2%. По итогам года рост ожидается на 11,6%.

Для развития района будет проведена работа в основном по направлению предпринимательства и сельского хозяйства. Для этого приоритетным направлением является привлечение инвестиций, повышение производительности с внедрением новых технологий, снижение уровня безработицы. В планах развития-жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, сельское хозяйство, туризм и предпринимательство», — говорит Азат Оралбаев, аким Ордабасинского района.

На заседании рассмотрели основные направления и показатели дорожной карты района по реализации стратегических инициатив для обеспечения экономического роста до 2030 года. Рассмотрели предложения руководителей управлений по развитию экономики, сельского хозяйства, предпринимательства, туризма и занятости. Аким Туркестанской области дал конкретные поручения по развитию региона: приложить усилия к открытию заводов, фабрик, возобновить те производства которые остановили свою деятельность.

«Глава государства поставил задачу — улучшить качество жизни людей. Работа акимов оценивается в зависимости от благосостояния населения. В этом направлении необходимо активизировать работу, используя всесторонние возможности. Для увеличения производственных мощностей в районе необходимо открыть новые заводы, фабрики, а также приложить усилия для восстановления простаивающих предприятий. Необходимо увеличить объемы продукции и наладить экспорт. Необходимо увеличить площадь теплиц. Важно развивать оздоровительный туризм. Пока работа ведется слабо. В этом направлении необходимо приложить усилия», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Касым-Жомарт Токаев уверен, развитие села – это развитие всего Казахстана. Глава государства обратил внимание на одну из актуальных задач — обеспечение продовольственной безопасности. Президент заявил о необходимости за три года довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70 процентов. По словам Токаева, правительству следует проводить работу в этом направлении совместно с бизнес-сообществом.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Всестороннее развитие села является нашей приоритетной задачей. Потому что развитие села – это развитие всей страны, всего Казахстана. Поэтому мы приступили к реализации проекта «Ауыл аманаты». На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 миллиардов тенге. Это позволит создать свыше 18 тысяч новых рабочих мест. В следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Таким образом, государство будет оказывать поддержку предпринимателям с высоким производственным и экспортоориентованным потенциалом».

Для открытия новых промышленных предприятий в Отырарском районе создали индустриальную зону. Общая площадь территории — 102,5 га. В индустриальной зоне реализовано 5 инвестиционных проектов. Ведутся строительные работы по еще 6 проектам: производство гипсокартонных изделий, производство арматуры, свинца, создание текстильной фабрики.