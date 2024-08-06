Медицина вне кабинетов: врачи Шымкента консультируют в торговых центрах

По инициативе филиала НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования» в Шымкенте проводится акция «Островок здоровья».

В рамках этого мероприятия узкие специалисты городских поликлиник проводят приемы прямо в торговых центрах, предлагая продавцам и посетителям медицинские консультации и диагностические услуги.

Акция стартовала с приема врачей «Студенческой поликлиники» в торговом центре ЦУМ.

Хирурги, акушеры-гинекологи, гастроэнтерологи и врачи общей практики бесплатно консультировали население, давая рекомендации по лечению и профилактике заболеваний.

В ближайшее время «Островок здоровья» продолжит свою работу в других торговых центрах города, чтобы обеспечить доступ к медицинским услугам для большего числа горожан.

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) включает в себя широкий спектр медицинских услуг, доступных застрахованным гражданам:

профилактические медицинские осмотры;

прием и консультация узких специалистов по направлению участкового врача;

наблюдение хронических больных профильными специалистами;

оказание экстренной и плановой стоматологической помощи для отдельных категорий населения;

диагностические услуги, включая лабораторную диагностику (УЗИ, рентген, КТ, МРТ);

специализированная, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская помощь;

медицинская реабилитация;

лекарственное обеспечение при оказании специализированной медицинской помощи в стационаре.

Акция «Островок здоровья» направлена на повышение доступности медицинской помощи и привлечение внимания граждан к вопросам здоровья.

Она также демонстрирует важность профилактики заболеваний и раннего выявления проблем, что особенно актуально в условиях увеличения числа хронических заболеваний и нагрузки на систему здравоохранения.