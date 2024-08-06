Телекомпания OTYRAR запускает уникальное интеллектуально-развлекательное «ОЙғаБАЙ SHOW».

Это больше, чем просто викторина. Это яркое и увлекательное представление, в котором нет места скуке. Каждый вопрос — это новый вызов, а каждый правильный ответ — шанс стать обладателем главного приза — автомобиля!

Продемонстрировать эрудицию, таланты и стать победителем! OTYRAR объявляет о старте нового интеллектуального и развлекательного «ОЙғаБАЙ SHOW», не имеющего аналогов в нашей стране. Его участниками станут молодые жители Шымкента, которым предстоит отвечать на непростые вопросы, решать головоломки.

Между собой будут соревноваться команды по 3 человека. Участников шоу ждут вопросы на самые разные темы: от истории, науки и искусства, до современных трендов и интересных фактов. В «ОЙғаБАЙ SHOW» не будет проигравших: кому-то достанутся утешительные подарки, а кто-то уйдет с главным призом!

«Долгожданный и волнительный момент наступил, съемочный день «ОЙғаБАЙ SHOW», это значит что все к чему наша творческая и техническая команда готовились на протяжении нескольких месяцев, все станет явным, а зрителей ждет много сюрпризов. Кто примет участие в масштабном проекте нашего шоу «ОЙғаБАЙ», тот станет обладателем главного приза — автомобиля. Одно могу сказать — такого шоу Шымкент еще не видел», — говорит Жанна Утебаева, директор телекомпании OTYRAR.

«ОЙға БАЙ» — это не просто интеллектуальная игра, а масштабное шоу с конкурсами, неожиданными сюрпризами и приятными подарками. Харизматичный ведущий создаст атмосферу настоящего праздника, а поддержка зрителей придаст уверенности каждому участнику.

«Это будет крутое шоу, такое шоу никогда не было в Шымкенте и в Казахстане. Во-первых его ведет самый крутой ведущий, во-вторых самая крутая съемочная команда, свет, камеры, и участники у нас очень крутые, популярные, медийные люди», — говорит Бекзат Молдакул, ведущий «ОЙғаБАЙ SHOW».

За новым телепроектом стоят десятки профессионалов — продюсер, редакторы, СММ-специалисты, большая команда креативных операторов и видеоинженеров.

«Это будет интересное шоу, мне самому интересно принимать участие в его создании. Я раньше никогда подобного не видел. Я уверен — это будет сюрпризом не только для Шымкента, для всех казахстанцев!», — говорит Бегалы Келесбаев, оператор «ОЙғаБАЙ SHOW».

«ОЙғаБАЙ SHOW» — поможет расширить кругозор, протестировать знания и найти ответы на самые каверзные вопросы! А ведущий поддержит в интеллектуальных поисках!

Это отличный способ провести время с пользой и удовольствием, как для участников, так и для зрителей.

«ОЙғаБАЙ SHOW» — скоро! на главном телеканале Шымкента.