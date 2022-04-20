Телеканалы и радио временно приостановили свое вещание

На сетях телерадиовещания проводятся плановые профилактические работы, передает OTYRAR.

В связи с этим все телерадиоканалы нашей страны приостановили свое вещание до 17:00 часов. К слову, подобные профилактические работы проводятся ежеквартально для обеспечения качественного телерадиовещания.

«20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — говорится в сообщении «Казтелерадио».

Телеканал OTYRAR начнет свое вещание сразу после профилактических работ в 17:00. Так же в 19:00 и 19:30 вы сможете увидеть новости в прямом эфире. Приносим свои извинения за причиненные неудобства.