Профилактика и меры предосторожности против ККГЛ в Шымкенте

На территории города Шымкента имеются природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), сообщает руководитель отдела ДСЭК города Шымкента Мусаева Балкумыс.

Основной причиной их существования является обитание иксодовых клещей.

Массовое появление клещей начинается в начале марта-апреля, а наибольшее количество случаев укусов наблюдается в мае-июне.

Для профилактики ККГЛ необходимо при укусе клеща незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

С начала текущего года в городе за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 579 человек, в то время как за аналогичный период 2023 года зарегистрировано 626 случаев.

Специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента и его территориальных управлений регулярно проводят санитарно-просветительную работу среди населения с целью профилактики заболеваний ККГЛ.

Заражение происходит при укусе клещей, попадании крови клещей на слизистые или кожу человека, а также при контакте с больным ККГЛ, его вещами и предметами, загрязненными биологическими жидкостями, или при уходе за заклещенными сельскохозяйственными животными. Инкубационный период составляет от 1 до 14 дней в зависимости от путей заражения.

Клинические симптомы включают быстрое повышение температуры до 39-40°C, сильные головные боли, покраснение глаз, лица и верхней части туловища, боли в мышцах шеи и пояснице, тошноту, рвоту, диарею.

Затем могут появляться сыпь, кровотечения из носа, десен, матки и желудка, а также гематомы на местах инъекций.

Высокому риску заражения подвергаются лица, занимающиеся уходом за животными (чабаны, скотники, доярки, ветеринарные работники), а также медицинские работники, имеющие контакт с кровью и биологическими жидкостями больных ККГЛ.

Также риск существует для всех, кто контактировал с инфицированным клещом или больным ККГЛ на эндемичных территориях.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется при выходе на природу использовать репелленты, импрегнировать одежду и регулярно осматривать себя и других.

При стрижке сельскохозяйственных животных следует надевать защитную одежду и перчатки.

В случае укуса клеща или контакта с ним необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Клеща, снятого с тела, следует поместить в герметичную емкость и сдать в лабораторию для исследования.

Пострадавшие от укусов клещей должны находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

При регистрации ККГЛ среди людей важно своевременно изолировать больного, выявить контактных лиц и провести заключительную дезинфекцию в очаге.

При проявлении симптомов заболевания следует немедленно вызвать медицинскую помощь на дом.