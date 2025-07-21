Конго-крымская лихорадка возвращается вместе с нашествием клещей

Туркестанская область входит в число регионов с природным очагом конго-крымской геморрагической лихорадки. По информации областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля, из-за особенностей природной среды случаи заболевания здесь фиксируются ежегодно.

Акерке Еркинбекова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области: «В регионе проводится вся необходимая работа, чтобы предотвратить осложнения и не допустить трагических исходов. Подготовка охватила все районы. На 2025 год утверждён специальный план. Кровезаготовительные центры обеспечены необходимыми медикаментами, сформирован иммунный резерв, имеются противовирусные препараты».

Как отмечают врачи конго-крымская лихорадка передаётся в основном через укусы клещей. В регионе насчитывается 111 населённых пунктов, где существует повышенный риск заражения.

В прошлом году специалисты собрали около 63 тысяч клещей, все образцы были направлены на лабораторные исследования. В 136 пробах обнаружен возбудитель вируса.

С начала года зарегистрировано 6 случаев заражения: четверо пациентов уже выздоровели, двое находятся под наблюдением врачей. За полгода зафиксировано 1154 укуса клещей, свыше тысячи человек обратились за медицинской помощью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число укусов выросло почти на 11%.

Акерке Еркинбекова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области: «После укуса клеща нужно обязательно обратиться в больницу. К первым симптомам в основном относятся- головная боль, жар, головокружение. Всё начинается, как обычная вирусная инфекция. Но если есть подозрение на конго-крымскую лихорадку, важно начать лечение как можно раньше».

Медики предупреждают: промедление может обернуться серьёзными последствиями. Без своевременной помощи болезнь способна привести к летальному исходу. В 2024 году в области зафиксировано 11 случаев заболевания, один из них закончился смертью пациента.