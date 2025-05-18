Зараженных ККГЛ клещей выявили в Шымкенте

Шымкенте фиксируется тревожная тенденция: количество укусов клещей резко возросло — в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Причиной стала ранняя и тёплая весна, которая пробудила паразитов раньше обычного. Несмотря на выявленные случаи заражённых клещей, заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой в городе пока нет. Специалисты призывают граждан быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Клара Адырбаева, руководитель управления СЭК Абайского района г. Шымкента: «Количество укушенных соответственно больше, это говорит о том, что клещ достаточно агрессивен и хотелось бы обратиться к населению проявить бдительность и быть внимательными к одежде и кожным покровам детей».

Санитарные врачи исследовали около 3000 тысяч клещей и провели порядка 300 лабораторных анализов. По результатам 13 проб было выявлено наличие вируса конго-крымской геморрагической лихорадки – это значит что клещи были заражены и потенциально опасны для людей.

Клара Адырбаева, руководитель управления СЭК Абайского района г. Шымкента: «Это больше чем в прошлом году, идет миграция клеща за счет миграции животных, и количество выявленных проб неблагополучных территорий возросло. В Абайском районе было 2 неблагополучных населенных пункта, а в этом году 3».

Хорошая новость — пока случаев заражения ККГЛ в Шымкенте не зарегистрировано. Тем не менее, медики призывают горожан быть предельно осторожными: внимательно следить за кожей и носить защитную одежду при выезде на природу.

Если вы обнаружили клеща на теле, аккуратно удалите его и обязательно обратитесь в ближайшую поликлинику или инфекционную больницу. Клеща передадут на исследование, а за пациентом установят медицинское наблюдение на срок до двух недель. При первых симптомах после укуса клеща — высокой температуре, сильной головной и мышечной боли, признаках интоксикации, а также кровотечения — обращайтесь за неотложной помощью.