Ремесленники и дизайнеры Шымкента представили свои работы на ярмарке

В своём послании глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность креативных индустрий как ключевого направления, которое способствует развитию экономики и созданию новых рабочих мест. В последние годы этому сектору в Казахстане уделяется особое внимание.

В Шымкенте, городе с наибольшей численностью населения в республике, развитие креативных индустрий стало приоритетным направлением.

С 2022 года ассоциация креативных индустрий Шымкента активно сотрудничает с частными предпринимателями, оказывая им поддержку и предоставляя консультации.

Доказательством успешной работы стало проведение ярмарки на Арбате, где предприниматели креативной индустрии города представили свою продукцию.

На ярмарке посетителям были предложены изделия, выполненные в национальном стиле, что позволило им ознакомиться с уникальными товарами, отражающими культурные традиции и мастерство казахстанских ремесленников.

Ярмарка была организована управлением туризма, внешних связей и креативных индустрий города Шымкента совместно с ассоциацией креативных индустрий Шымкента.

В мероприятии приняли участие ремесленники, ткачи, дизайнеры, художники и другие мастера.

Эти ярмарки станут регулярным событием, проходящим каждую субботу, и будут способствовать дальнейшему развитию креативных индустрий в регионе.

Проведение таких мероприятий, как данная ярмарка, не только поддерживает местных мастеров, но и укрепляет культурные связи между поколениями, передавая традиции через изделия, выполненные в национальном стиле.

Регулярные встречи ремесленников, дизайнеров и художников помогают формировать платформу для обмена опытом и творческими идеями, что способствует развитию креативных индустрий в городе и регионе в целом.