В Шымкенте на улице Бейбитшилик началось строительство городского Арбата. Как обещают власти, этот пешеходный участок будет полностью соответствовать своему названию и встанет в один ряд с другим благоустроенным местом отдыха горожан — бульваром на улице Бекет батыра.

На возведение Арбата из бюджета выделено 560 миллионов тенге. Его протяжённость 430 метров, ширина 35. Закончить строительство планируется до конца этого года.

«Согласно проекту мы должны закончить строительство до конца года. Сейчас установилась благоприятная погода и мы взялись за строительство в ускоренном темпе, так что, возможно закончим раньше установленного срока», — рассказал Жандос Оспанов, заведующий сектором отдела ЖКХ г. Шымкента.

На площади 1786 квадратных метров будет высажено более трех тысяч хризантем и около двух тысяч канн. Планируется также установить 90 скамеек, 26 больших и 76 малых светильников, а 8 тысяч квадратных метров будет покрыто гранитом. Здесь также будут разбиты 6 фонтанов, а на пересечении улицы Бейбитшилик с площадью Аль-Фараби и проспектом Республики установлены арки.

Нурлан Жанабай