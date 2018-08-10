Власти обещают — этот участок улицы будет полностью соответствовать своему названию.
Арбат третьего мегаполиса страны станет не просто красивым, но и максимально комфортным местом отдыха горожан.
Вся территория будет поделена на функциональные зоны – отдыха, творчества, будет и своя территория у велосипедистов.
Ну а для любителей сэлфи даже оборудуют специальную сэлфи-зону.
Установят и уникальные скамейки-гороскопы, и скамейки на воде, и скамейки с надписями, и необычные фонари.
В самом центре будет размещена гранитная карта – атлас Казахстана – по ней можно будет пробежаться, ведь она украсит пешеходную часть Арбата.
К слову, Арбат в ширину займет весь участок улицы. При этом длина его составит 430 метров.
Территорию украсят хризантемы и канны. И, конечно, многолетние деревья.
Здесь также разместится каскад из водопадов
А на пересечении пр. Бейбитшилик с площадью Аль-Фараби и проспектом Республики установлены арки.