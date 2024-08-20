Собственники детсадов пошли на обман, чтобы получить деньги по госзаказу

Администрация детских садов регистрировала одного и того же ребенка, чтобы получить финансовые средства по государственному заказу.

К таким уловкам, как выяснилось, прибегают нечистые на руку владельцы детских садов. Главный педагог Шымкента сообщила, к ответственности привлечены четверо учредителей образовательных учреждений. Чтобы предотвратить подобные инциденты, разрабатывается пилотный проект, который облегчит процесс регистрации детей в дошкольных учреждениях по всей стране.

Нургуль Шамшиева, руководитель управления образования города Шымкента: «Если, например, в Шымкенте, в детском саду «Карлыгаш» зарегистрирован ребенок по имени Ә. Усенов, то в другом регионе его повторная регистрация будет невозможна. Это сложная задача, так как 20 регионов могут работать с 20 различными информационными системами. Объединить их в единый канал и синхронизировать работу с eGov — непростая задача».

На данный момент, по решению коллегии, оплата средств осуществляется путем сдачи табелей на бумажном носителе.