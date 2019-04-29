АО «Национальные информационные технологии» напоминает о возможности зарегистрировать рождение ребенка, оформить пособие и поставить в очередь в детский сад через СМС.

Настал долгожданный день, у вас родился ребенок.

После появления на свет нового гражданина возникает необходимость оформления для него документов, но нужно уделить больше времени ребенку и необходимость посещения НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) ставит вас в затруднительное положение.

Подать заявление на регистрацию рождения ребенка, оформить пособие и даже поставить ребенка в детский сад возможно с помощью проактивной услуги.

Чтобы получить услугу, необходимо быть зарегистрированным в базе мобильных граждан (БМГ).

Для вашего удобства мы предлагаем следующие способы регистрации в базе мобильных граждан:

1. Самостоятельно через Личный кабинет портала eGov.kz с подписанием ЭЦП;

С инструкцией по регистрации вы можете ознакомиться по ссылке- http://egov.kz/cms/sites/default/files/instrukciya_po_registracii_v_mobilnom_pravitelstve_0.pdf

2. Обратиться к сотрудникам в любой из филиалов НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН);

С контактными данными вы можете ознакомиться здесь- https://gov4c.kz/ru/kontakty/kontaktnaya-informaciya/

3. Обратиться к представителям НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН), которые находятся при перинатальных центрах и роддомах.

Получив уведомление из медицинского учреждения, информационная система, в течение суток после рождения ребенка, отправит вам поздравительную СМС с пошаговым запросом информации, необходимой для оказания услуг.

В СМС также будет содержаться ссылка на Telegram-бот (https://t.me/EgovKzBot), что в свою очередь подразумевает возможность получения услуги посредством Telegram приложения.

Сведения, необходимые для оказания услуги, подтянутся из информационных систем различных государственных органов, а недостающие будут запрошены у матери ребенка через СМС-запросы, включающие в себя краткие примеры заполнения.

На портале eGov.kz размещена подробная информация, где наглядно расписаны примеры того, как необходимо направлять ответное СМС, для получения проактивной услуги.

Подробности по ссылке https://egov.kz/cms/ru/articles/child/proactive-birth