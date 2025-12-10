Часть города останется без электроэнергии 11 декабря

В Шымкенте 11 декабря временно отключат электричество из-за плановых работ

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» сообщает о плановом ремонте, в связи с чем 11 декабря 2025 года в период с 10:00 до 18:00 в ряде районов Шымкента будет временно отключена электроэнергия.

Аль-Фарабийский район: Туркестанская № 9–11, Байтурсынова № 2, Диваева № 127, 129, Казыбек би № 196а, Орманова № 20а, 23.

Каратауский район: мкр. Нуртас: ул. Гулдала, Аксуат, Жасталап, Саяхат

Работы: техобслуживание РУ-10/0,4 кВ ГКТП-10 (Нуртас).

Енбекшинский район: Оразбаева, Гульдер, Космодемьянская, Мереке, Койкелди батыр.

Также отключение затронет улицы: Курбан ата, Капал батыр, Наурыз, Орынбор, Толеметова, Амир ага, Бахриз Рамиз, Панфилова, Абдыкадыр, Разак Павлан, Макпал кол, Актобе, Карабаева.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.