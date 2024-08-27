Туркестан становится местом притяжения казахстанцев и иностранных туристов

Количество желающих посетить Туркестанскую область растет день с каждым годом. Именно поэтому в регионе планируют реализовать масштабные туристические проекты, которые помогут сделать регион и областной центр привлекательными для туристов и паломников.

Туркестан становится местом притяжения казахстанцев и туристов из самых разных стран. В региона планируют реализовать масштабные туристические проекты. На аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды обсудили вопросы туристической отрасли. Глава области поручил в кратчайшие сроки активизировать работу над недостатками.

«Я считаю, что единственный способ привлечь туристов в нашу область-это сделать более качественное обслуживание. Это должно быть нашей первой задачей. Кроме того, мы должны развивать новые проекты. В июне глава государства провел совещание по вопросам туризма и дал ряд поручений. Для увеличения количества туристских продуктов и туристов в кратчайшие сроки необходимо реализовать проект города Культобе и города ремесленников, а также развивать экотуризм. Также предлагайте мастер-классы, национальные игры и блюда, основанные на национальных ценностях. В целях повышения уровня сервиса регулярно проводите обучение представителей туристского бизнеса», — сказал Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Акимам районов и городов поручено содержать в чистоте сакральные объекты, решить вопросы с освещением и установкой уборных. Для улучшения сервиса на объектах, расположенных далеко от областного центра, предлагается установить аудиогиды в визит-центрах центрах. Также планируется наладить работу электрокаров, раздать водителям экскурсионные книжки, провести обучение и утвердить маршруты. В ходе совещания с докладом о развитии туризма выступил первый заместитель акима Туркестанской области.

Всего с начала года регион посетили 15 тысяч иностранных туристов. В опросе проведенном среди посетителей, подавляющее большинство жаловались на качество услуг и туалетов.

«Объекты региона посещают в основном жители и гости Шымкента. В неделю проводится 25-30 туров, более тысячи человек посещают объекты экотуризма и сакральные зоны, покупают турпакеты. Например ущелье Біркөлік стало незаменимым местом для семейных и коллективных праздников. В настоящее время на туристских объектах ведется капитальное строительство. Учитывая мировую тенденцию, в процессе развития туризма используются экологически чистые проекты. Один из них – визит-центры. В нашей стране есть эффективные кейсы подобного проекта. Такие центры предлагалось реализовать в регионе в каньоне Аксу, водопаде Туттыбулак и ущелье Сайрамсу. В ближайшее время возле объектов обновят трёхъязычные информационные стенды. В модульные конструкции войдут информационный киоск и фирменный сувенирный магазин», — говорит Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев уверен, на протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Сакральный Туркестан, является оплотом единства народа и целостности страны. Это накладывает особую ответственность на руководителей данного региона.

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан: «Наш народ по традиции называет Туркестан духовной столицей страны. Однако его роль гораздо выше. Туркестан занимал особое место в нашей истории. С древних времен он выступал крупным торговым узлом на Великом Шелковом пути, был духовно-образовательным центром для всех братских народов. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, оставившие значимый след в истории казахов. Можно сказать, что этот древний город хранит всю многогранную летопись нашего народа и является яркой путеводной звездой цивилизации Великой степи. На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии».

Именно поэтому регион и областной центр должны стать привлекательнее для туристов и паломников. Сейчас в акимате региона планируют разработать календарь масштабных туристических мероприятий, которые смогут собрать в Туркестанской области сотни туристов.