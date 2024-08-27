В Шымкенте прошла школьная ярмарка «Дорога в школу»

В Шымкенте состоялась ярмарка в рамках акции «Дорога в школу». Мероприятие было организовано в поддержку местных производителей. Родители смогли приобрести канцелярские товары и школьную форму по доступным ценам.

С приближением учебного года родители активно готовятся к школе. В рамках акции «Дорога в школу» управление образования совместно с управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Шымкента организовали школьную ярмарку. По словам организаторов, продукция местных производителей соответствует санитарным нормам и является качественной.

Бахыт Калдыбеков, руководитель отдела промышленности управления предпринимательства города Шымкента: «Мы пригласили компании, предлагающие канцелярские товары по оптовым ценам. Снижение цены стало возможным благодаря бесплатному предоставлению мест для торговли и освобождению бутиков от платы за аренду. Мы также уделяем большое внимание качеству, поскольку местные производители выпускают товары, соответствующие всем требованиям санитарии и эргономики».

Ярмарка привлекла большое количество посетителей. Цены на товары оказались доступными: тетради можно приобрести от 20 тенге, а более объемные — от 65 тенге. Горожане положительно оценили качество и цену продукции. Берик Бекмамбетов приехал на ярмарку с четырьмя детьми. По его словам, местные товары отличаются высоким качеством, а цены ниже рыночных.

Берик Бекмамбетов, житель города: «Мы приехали на школьную ярмарку. Все организовано очень хорошо. Цены действительно низкие, что мы и подтвердили, сравнив их с рыночными. Например, на рынке тетради стоят 130 тенге, а здесь их можно купить за 65 тенге. Это доступно».

Местные предприниматели также представили школьную форму и обувь по сниженным ценам.

Оралбек Спанкулов, представитель компании: «Мы регулярно участвуем в таких ярмарках, предлагаем школьную форму по минимальной цене от десяти тысяч тенге».

Отметим, традиционная ежегодная школьная ярмарка прошла в выходные с 23 по 24 августа.