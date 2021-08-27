В преддверии нового учебного года в ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» прошла акция «Дорога в школу».

В ходе праздничного мероприятия для детей работников-первоклашек были вручены рюкзаки со школьными принадлежностями, мяч для занятия спортом, для развития красочные книги.

Эти мальчишки и девчонки первого сентября впервые переступят порог школы.

Каждый год руководство ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» помогает родителям в подготовке детей к школе, вручая полезные подарки. В этих рюкзаках необходимые школьные принадлежности и познавательные книги.

Анарбек Орман, Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»:»Мы поздравляем родителей и детей с этим прекрасным праздником. Мы желаем, чтобы наши дети получили хорошее воспитание и знания. Среди них будущие врачи, инженеры, пусть им всегда сопутствует удача».

Для предприятии стало доброй традицией собирать детей сотрудников в школу.

Очень приятно получать такую поддержку. Первое сентября первый шаг в жизни детей, мы очень рады, очень благодарны нашему руководству»-говорит сотрудница предприятия Екатерина Луценко.

Руководство ТОО «Водные ресурсы маркетинг» обещает мотивировать первоклашек к учёбе праздничными мероприятиями и подарками.