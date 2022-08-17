Акция «Дорога в школу» подарила радость шымкентским детям

В Центрально й городской мечети « Ақмешіт » состоялась благотворительная акция «Дорога в школу».

Мероприятие организовали представительство Духовного управления мусульман Казахстана по Шымкенту и акимат города. В ходе мероприятия детям из семей, нуждающимся в помощи, были вручены школьные сумки со школьными принадлежностями. В ходе этого благотворительного проекта, организаторы порадовали 1000 шымкентских детей.

Лица этих малышей сияют от счастья. В канун нового учебного года все братья и сестры получили всё что необходимо для школы. Мама детей Айгерим Асанова несколько лет работает уборщицей в Центральной мечети Шымкента и очень рада такой неожиданной помощи семейному бюджету.

«Главный имам Айбек агай организовал эту благородную акцию «Дорога в школу». Он спросил у меня сколько у вас детей? Я сказала, что у меня 5 детей, и тогда он пригласил — приходите с детьми. Слава Аллаху, мы получили сегодня подарки. Спасибо. Конечно всё что нужно мы не получили, но это уже хорошая помощь. Получили сумки. Все сейчас дорого. А у меня пятеро идут в школу. Да будет доволен Аллах!» — благодарит организаторов жительница Абайского района Айгерим Асанова.

Мероприятие, организованное в Центральной мечети города «Ақмешіт» собрало около 500 детей и их родителей из всего региона. Традиционно проводимая акция в этом году порадовала 1000 детей.

Главная цель, помочь нуждающимся семьям в преддверии нового учебного года, при этом всем детям, посещающим школу, будет оказана одинаковая помощь отмечают организаторы акции.

«Сколько детей ходит в семье в школу, столько комплектов принадлежностей мы и вручаем. Не делим на мальчиков или девочек. В целом такое мероприятие является одним из семи направлений ДУМК. Это не только благотворительная акция «Дорога в школу» перед учебным годом, но и другие благотворительные мероприятия например в священный месяц Рамадан, в целом это одно из наших направлений», — рассказывает главный имам города Шымкента Бакдаулет Абдрахманов.

Учебные принадлежности необходимые для школьных занятий, сегодня получили 500 из 1000 детей. Остальные будут распределены в мечетях других районов города до конца недели. Данная помощь оказывается малообеспеченным и многодетным семьям, зарегистрированным в представительстве ДУМК в Шымкенте.