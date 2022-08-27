ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» помогло детям собраться в школу

Дети жилого массива Карабастау к новому учебному году обеспечены необходимыми учебными пособиями и одеждой.

В 99-ой школе-гимназии Шымкента проходит благотворительное мероприятие, в рамках республиканской акции «Дорога в школу».

Доброе начинание поддержали ТОО «Петро Казахстан Ойл Продакс» и предприниматели Енбекшинского района. Помогли малоимущим семьям активисты общественных организаций и депутаты городского маслихата.

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Зерда Ахмедова, ученица школы-гимназии №99:

«К новому учебному году нам подарили необходимую школьную форму и учебные принадлежности. Большое спасибо. Мы будем стараться оправдать их надежды — хорошо учиться!»

Поздравления с новым учебным годом принимают учителя, родители и дети. Гости праздника желают им успехов, мамы и папы учеников благодарят тех, кто оказал поддержку и помощь.

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Назира Альменова, жительница жилого массива Карабастау:

«Большое спасибо коллективу школы и «Петроказахстану». У меня 4 внука учатся в этой школе, дети тоже закончили это учебное заведение, спасибо большое за помощь»

Республиканская акция «Дорога в школу» в этом году в Шымкенте проводится в 15-ый раз.

Из года в год увеличивается и объем спонсорской помощи.

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Сауле Искакова, директор школы-гимназии №99:

«В рамках акции «Дорога в школу» мы поддержали более 600 учеников этой школы. Руководителю и коллективу ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» огромное спасибо за спонсорскую помощь. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить предпринимателей района, общество матерей, представителей мечети».

В новом учебном году 2086 учащихся гимназии будут обучаться в две смены по пятидневному графику. Генеральный спонсор учебного заведения — ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ежегодно помогает в приобретении интерактивных досок, швейных машин, компьютеров, ауди-видеоаппаратуры и учебного оборудования.