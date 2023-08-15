В рамках акции «Дорога в школу» проходит ярмарка отечественной продукции

В Шымкенте в рамках акции «Дорога в школу» была организована ярмарка. Здесь представлено всё: от качественной школьной формы до кожаной обуви. В ходе мероприятия главный педагог города сделал подарок для дошкольника, впервые переступающего порог школы.

Ярмарку, проводимую в рамках акции «Дорога в школу», Айжан Басирова посетила одной из первых. В этом году в школу идут трое её детей. Поэтому, надеясь на доступные цены, решила приобрести одежду именно здесь.

«В нашем районе костюм предлагают за 25 тысяч тенге. Здесь предлагают за 18 тысяч. Ребёнку нравится. Дети же носят одежду всего один сезон. А качество у костюма хорошее. Вот, думаю его взять», — говорит мама будущего первоклассника, Айжан Басирова.

Посетила ярмарку и руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева, собственноручно оценив продукцию местных предпринимателей. Сама же помогла выбрать одежду для одного из юных посетителей ярмарки.

Приобрести на ярмарке можно всё, от бумаги формата А4 до одежды и учебных принадлежностей. Рады школьной ярмарке и предприниматели, кому удалось представить свою продукцию горожанам.

«У нас вся продукция отечественного производства, все из кожи. Шьём в собственном цеху. Сегодня мы хорошо наторговали. Покупатели приходят, оценивают качество. Даже спички зажигают чтобы проверить качество материала. Качество очень хорошее», — говорит представитель одной из обувных компаний Шахноза Сейсенбекова.

Всего в акции приняли участие около полутора десятка предпринимателей. Ярмарка отечественной продукции продлится до 19 июля на площадке перед стадионом имени Кажымукана.