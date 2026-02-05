Реклама
Поезд на смерть сбил человека в Туркестанской области

Поезд на смерть сбил человека в Туркестанской области

Редактор Жулдыз Ахмет
5

В Туркестанской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Алматы — Мангыстау, совершил наезд на человека, передает OTYRAR.

Фотографии появились ранее в социальных сетях. Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы».

Как стало известно, инцидент произошел 2 февраля в 16:10 на участке Арыс — Туркестан. Погибший являлся работником военизированной железнодорожной охраны

«На станции Костуин машинист пассажирского поезда №77 «Алматы – Мангыстау» при следовании со скоростью 78 км/ч совершил наезд на человека со смертельным исходом, несмотря на применение экстренного торможения. Пострадавший — работник ВЖДО. Оповещен ЛОП ст. Туркестан. Расследование проводит специальная комиссия», — сообщили в пресс-службе КТЖ.

