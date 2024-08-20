В Туркестанской области сразу 4 индустриальные зоны открылись за месяц

Они открылись в Казыгуртском, Сауранском, Сарыагашском и Келесском районах. Их открытие позволит привлечь в регион еще больше инвестиций.

В Туркестанской области появились четыре новые индустриальные зоны общей площадью 570 га. Они расположены в Казыгуртском, Сауранском, Сарыагашском и Келесском районах. Об этом доложили на аппаратном совещании под председательством акима области Дархана Сатыбалды.

«По вопросам предпринимательства и водоснабжения акимам районов и городов — подготовить отчет. Решайте совместно проблему обеспечения инфраструктурой индустриальных зон на своих территориях. Нужны уникальные проекты для развития региона», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Бюджетные инвестиции в инфраструктуру индустриальных зон позволят привлечь в 10 раз больше инвестиций, рассказал руководитель управления предпринимательства и промышленности Туркестанской области. Совместно с акиматами в индустриальных зонах будут организованы субботники. В регионе планируется создание 39 производственных зданий в производственных парках. По первому этапу завершено строительство 10 зданий, в них реализуется 10 инвестпроектов. По второму этапу начато строительство 12 производственных зданий. Сформирован пул инвестпроектов, размещаемых на производственных предприятиях, подписаны меморандумы. По третьему этапу начаты строительные работы 17 производственных зданий, в том числе за счет предпринимателей.

«В Келесе одноименная индустриальная зона занимает 300 гектаров, она расположена в сельском округе Актобе, вдоль дороги в Жетысай. На браунфилдах Туркестанской индустриальной зоны с 2018 году работают цеха по производству мебели и чулочно-носочных изделий. В Сауранском районе начаты работы по строительству 49 производственных зданий общей площадью 70 тыс. квадратных метров (Карашыкском, Шорнакском, Яссинском сельских округах). Подавляющее большинство проектов касается производства мебели. Наряду с индустриальными зонами ведется работа по привлечению проектов в специальную экономическую зону «TURAN». Уже есть проекты по созданию текстильного кластера иностранной компанией, производству полимерных труб, оборудования для горно-металлургического комплекса», — говорит Нуржигит Мырзахметов, руководитель управления предпринимательства и промышленности Туркестанской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу — ВВП Казахстана должен ежегодно расти на 6%. Он поставил четкий ориентир – увеличение экономики к 2029 году до $450 млрд.

«Экономическая конъюнктура в мире, безусловно, влияет на нашу страну. Но любые сложности всегда открывают и новые возможности. Правительство должно иметь детально просчитанный план действий с учетом всех возможных вариантов развития событий. Важно, чтобы все меры по стимулированию экономического роста сопровождались структурными реформами, направленными на развитие предпринимательства и конкуренции, защиту частной собственности, обеспечение справедливости правосудия. При таком подходе мы добьемся всех поставленных целей, в том числе и по удвоению объема национальной экономики в намеченные сроки», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Сегодня в Туркестанской области насчитывается 10 индустриальных зон площадью 594 га. На их территории реализуются 87 проектов на 125 миллиардов 600 миллионов тенге. Большая часть проектов сосредоточена в сфере производства строительных материалов, легкой и мебельной промышленности.