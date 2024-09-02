Послание президента народу Казахстана: коротко о главном

Девять ключевых направлений развития на ближайшие годы озвучены, конкретные поручения и новые задачи — поставлены!

Президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу Казахстана.

Итак: парламенту, правительству и другим госструктурам необходимо устранить дисбаланс между денежно-кредитной и фискальной политикой. Кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне, уверен президент. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это не лучшим образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики.

«Правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику. Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Президент уверен, жить по средствам – единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся первоочередными и стратегическими.

«В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета Правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы. Отдельно остановлюсь на роли Национального фонда. Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им», — говорит говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Важно постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса, уверен глава государства.

«Перед правительством поставлена важная задача: увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня данный показатель составляет около 7%. В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет», — уверен говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны поручил глава государства. В правительстве составили перечень из 17 крупных проектов. Кроме того, уверен глава государства, нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы. Прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов.

«От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей. До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу «больше потребляешь – больше платишь». В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Президент назначил дату проведения референдума по вопросу строительства атомной электростанции. С учетом нарастания энергодефицита, Казахстан остро нуждается в надежных и экологически чистых источниках энергии. Атомная энергетика способна в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. Сейчас в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС.

«Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий указ», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Президент уверен, нужно последовательно повышать кадровый потенциал страны. Насущная задача – обеспечить экономику квалифицированными кадрами. Прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Кроме того важнА феформа профессионального образования.

«Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма. Не зря в народе говорят, что труд является залогом богатства. В нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели в том числе служит присвоение гражданам почетных званий. Такие награды ранее были введены для учителей, врачей и деятелей культуры. Это очень хорошее начинание, следует шире применять данный подход», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан.

Кроме того, необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан, уверен глава государства. И поручил сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования.

«Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу», — президент.

Еще одна важная задача — улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде. В стране с весны проходит общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». Это созидательное начинание сплотило миллионы граждан.

«За несколько месяцев в акции приняло участие около 3 млн человек, которые навели порядок в сотнях тысяч дворов, собрали более одного миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации. Это не временная акция, данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы. За такие действия эти люди должны отвечать по закону»,- говорит Касым-Жомарт Токаев президент Республики Казахстан.

резидент страны Касы-Жомарт Токаев поручил кардинально повысить эффективность государственного управления. Осенью прошлого года в стране впервые прошли выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов.

«После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов. Это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы. Политические реформы – это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно», — президент.

Важно утверждать в обществе идеологию закона и порядка, уверен глава государства. Как рассказал президент, одна из основных задач которая стоит перед ним – сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами также поставлена задача – обеспечить всестороннюю безопасность граждан.

«Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность», — глава государства.

Казахстан твердо придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Главными задачами нашей дипломатии, уверен президент, остаются укрепление суверенитета и независимости государства, защита прав граждан за рубежом, продвижение национальных интересов и привлечение инвестиций в экономику.

«У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение. Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность. У нас общая высокая миссия – построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого. Для этого как Глава государства я приложу все усилия. Уверен, и вы будете неустанно трудиться во имя общей цели. Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан! Пусть будет благополучен наш народ!», — Токаев.