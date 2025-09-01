Дархан Мырзакулов назначен и.о. руководителя аппарата акима Шымкента

Дархан Умитбекович Мырзакулов родился в 1987 году в Туркестанской области.

Выпускник Казахского национального аграрного университета по специальностям «государственное управление» и «юриспруденция», был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата акима города Шымкента.

Его карьерный путь включает ключевые должности в аппаратах акимов Жетысуского района и города Алматы. Ранее он занимал пост заместителя руководителя аппарата акима Шымкента.

На данный момент пост руководителя аппарата остаётся вакантным.

Напомним, Ержан Сейтенов, возглавлявший аппарат акима Шымкента с октября 2023 года, назначен заместителем акима города.

Ранее первый заместитель акима города Куаныш Асылов был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Его место занял Айдын Каримов.

Кроме того, еще одним заместителем акима Шымкента назначен Арман Сабитов.