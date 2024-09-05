Около 4 тысяч пациентов в Шымкенте не получили гарантированные бесплатные лекарства

Около 4000 пациентов в Шымкенте не получили гарантированные бесплатные лекарства. Прокуратурой города проведена проверка законности обеспечения бесплатными лекарственными средствами в медицинских организациях.

Нарушения выявили в 12 городских поликлиниках. С медучреждений взыскали штрафы на 2 миллиона тенге, а главных врачей привлекли к административной ответственности. Больше ста медработников получили дисциплинарные взыскания.

«В случае повторного выявления нарушений в течение года также наступает административная ответственность согласно части 2 статьи 426 Кодекса. Это может привести к приостановлению деятельности и аннулированию лицензии на фармацевтическую деятельность», — говорит Гани Бейсенбаев, старший прокурор управления по защите общественных интересов г. Шымкента.