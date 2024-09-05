В Шымкенте открылся первый в стране колледж с инклюзивным профобразованием

Впервые в стране открылся колледж для студентов с особенными потребностями. Сейчас по двум специальностям обучаются 48 таких подростков, поступивших по государственному заказу.

Новый учебный год для подростков, нуждающихся в инклюзивном образовании, начался с приятной новости. Окончившие 9 классов в общеобразовательной школе, стали студентами колледжа. Они будут обучаться в центре для детей с особенными потребностями. Подобных колледжей в стране еще не было. Шымкент стал площадкой для пилотного проекта.

Сын Перизат Аширбаевой поступил в колледж по государственному гранту и через 3 года сможет работать по специальности — плотник. Студент заинтересован освоить и швейное дело.

Перизат Аширбаева, жительница г. Шымкента: «Теперь наши дети, освоив профессию, смогут трудоустроиться. Мой сын никогда раньше не держал в руках иголку. Вчера я была удивлена и, конечно, порадовалась, что мальчик пытается шить».

В учебном заведении, наряду с учителями, со студентами работают педагоги-наблюдатели. В этой группе они имеют особую академическую свободу. Осваивать азы профессии студенты смогут и на дому.

Зарифжан Курбанбаев, заместитель директора по учебно-производственной работе: «Мы разработали облегчённую программу и проводим по ней занятия. Кроме того, совмещаем теоретические занятия с практикой».

Колледж открылся в жилом массиве «Сайрам» при школе-интернате. В образовательном учреждении с полувековой историей обучаются более трёхсот учащихся.

Жадыра Танатарова, директор вспомогательной школы-интерната и колледжа в г. Шымкенте: «Дополнительно открыты специальности кулинарного и обувного мастерства. Планируем открыть краткосрочные курсы по мобилографии и IT-специальностям. Можно будет обучиться и профессии парикмахер».

Колледж не только готовит специалистов, но и вовлекает студентов с особенными потребностями в различные мероприятия. Подростки участвуют в общественной жизни образовательного учреждения, что позволяет прививать навыки, которые непременно пригодятся им в жизни.