Ко 2 сентября в ЮКО откроются 20 новых школ

В 2017 году на строительство объектов образования в Южно-Казахстанской области было выделено 31,2 миллиарда тенге. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков.

По словам Уласбека Садибекова, на сегодняшний день в области завершено строительство 7 школ. Учреждения образования готовы к Дню знаний.

— В этом году 1-ый класс закончили 33 тысячи учеников. В новом учебном году порог школы переступят более 73 тысячи первоклашек, — сказал спикер.

Как отметил Уласбек Садибеков, также в текущем году 26 дошкольных организаций начали свою работу, пополнив количество подобных учреждений до 1677.

Стоит отметить, что ко 2 сентября в регионе торжественно сдадут в эксплуатацию 20 школ.

Уласбек Садибеков отметил, что постепенно решается вопрос аварийных и трехсменных школ региона.

-В этом году решены проблемы 4-х школ в аварийном состоянии. Проблема трехсменных школ, прежде всего, связана с высокой рождаемостью в нашем регионе. Уверен – в будущем эти проблемы будут решены полностью, — считает заместитель акима.