Здоровье наших дочерей…

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Вот и сентябрь. Это значит, что в Казахстане стартовала кампания вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ) девочек. И хотя мы уже писали о ней, нелишне будет напомнить нашим читателям об основных особенностях этой кампании.

А поможет нам в этом врач-иммунолог ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения г. Шымкента Жамиля Сапарбековна АЛДАБЕРГЕНОВА.

– Жамиля Сапарбековна, самый первый вопрос: что такое ВПЧ?

– Вирус папилломы человека (ВПЧ) – это группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки различных частей тела.

ВПЧ – это общее название более чем 200 типов вирусов, которые иногда вызывают бородавки на коже и гениталиях. При этом большинство людей даже не подозревают, что у них может быть ВПЧ. И это очень плохо: доказано, что заражение некоторыми типами ВПЧ увеличивает вероятность развития рака.

ВПЧ считается вирусом с высоким уровнем передачи, он передается в основном половым путем.

– Чем опасен вирус ВПЧ?

– Вирус опасен тем, что он способен быстро распространяться, становясь возбудителем для ракового перерождения клеток и, как следствие, развития злокачественной опухоли.

Ежегодно в Казахстане регистрируется около 1 900 новых случаев заболевания раком шейки матки. В год от этой патологии умирают более 600 женщин.

В нашей стране рак шейки матки является вторым по распространенности видом рака среди женщин всех возрастов после рака молочной железы.

– Как передается вирус ВПЧ?

– Вирус ВПЧ от человека к человеку передается несколькими путями.

Контактно-бытовым путем. То есть ВПЧ может передаваться через рукопожатие, поцелуй, через повреждения на коже. Вирус быстро распространяется во влажной среде, поэтому стоит вести себя аккуратно при посещении общественных мест – саун, бань, спортзалов, туалетов, бассейнов.

Половым путем. Важно знать, что онкогенные типы вирусов при передаче половым путем вызывают остроконечные бородавки, которые располагаются на гениталиях.

Вертикальным путем при рождении. Вирус передается от матери ребенку во время его прохождения через родовые пути. Бородавки часто появляются у малышей в первые годы жизни во рту или на коже.

Путем самозаражения. Часто во время бритья или эпиляции ВПЧ переносится с одного участка тела на другой.

– А как лечится ВПЧ?

– На сегодня не существует лечения от ВПЧ, единственный метод профилактики – это вакцинация. Научно доказано, что развитие рака шейки матки обусловлено инфицированием женщины ВПЧ.

Вакцинация против ВПЧ используется более 15 лет и проводится в 135 странах мира, включая Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

С 2024 года в Казахстане вакцинация против ВПЧ включена в национальный календарь прививок.

С осени 2024 года вакцинация против ВПЧ нашей стране будет проводиться девочкам 11 лет.

– Сколько стоит вакцина и где ее может получить ребенок?

– Вакцина будет доступна на бесплатной основе в прививочных кабинетах школ или поликлиниках по месту жительства.

Вакцинация проводится с информационного согласия родителей или попечителей после осмотра врача при отсутствии противопоказаний. Иными словами, мама девочки дает письменное согласие на вакцинацию дочери. Без этого согласия вакцину ставить не будут.

За нашей поликлиникой закреплено пять школ, 183 ученицам которых будет проводиться вакцинация – это школы №№81, 93, 95, 117 и 118. Всего из прикрепленного к поликлинике населения 273 девочки подлежат вакцинации.

– Куда вводят вакцину против ВПЧ?

– Вакцины против ВПЧ вводятся внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча в стандартном объеме 0,5 мл.

Вакцинация будет проводиться двукратно с интервалом в шесть месяцев после осмотра врача и при отсутствии противопоказаний.

Вакцины против ВПЧ безопасны для людей с ослабленным иммунитетом.

– Жамиля Сапарбековна, может ли вакцина против ВПЧ вызвать заболевание?

– В составе вакцины против вируса папилломы человека не содержатся живые вирусы.

Вакцины содержат отдельные белки вируса, которые, попадая в организм, активируют иммунитет. В свою очередь, клетки иммунной системы вырабатывают антитела, которые направлены на борьбу с вирусом папилломы человека. Поэтому вакцина не способна вызвать рак.

– Может ли вакцина от ВПЧ повлиять на репродуктивную функцию организма женщины?

– Вакцина против ВПЧ не влияет на репродуктивную функцию женщин и никак не может вызвать бесплодие, что доказано многолетними клиническими исследованиями в развитых странах мира.

Это одно из распространенных заблуждений, которое активно муссируется в обществе, не имея ни одного клинически доказанного факта.

– Какие последствия могут быть после вакцинации?

– После проведения вакцины возможны реакции организма в легкой форме, такие как болезненность, покраснение или припухлость в месте инъекции, головная боль или легкая лихорадка. Они обычно длятся от нескольких часов до одного дня.

С 2006 года, когда появилась первая вакцина против ВПЧ, по всему миру были привиты более 100 миллионов человек, для чего было использовано более 270 миллионов доз вакцины, что не вызвало серьезных негативных реакций.

– Какая вакцина будет применяться для вакцинации против ВПЧ в Казахстане?

– Четырехвалентная вакцина, которая защищает от четырех типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18. Наиболее эффективным средством первичной профилактики является вакцинация. Своевременная вакцинация против ВПЧ способна защитить от заболеваний, вызванных этим вирусом.

– Кто рекомендовал эту вакцинацию?

– Профилактическая вакцинация рекомендована профессиональными ассоциациями/организациями:

* Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ);

* Европейским центром контроля заболеваемости (ECDC);

* Международной федерацией гинекологии и акушерства (FIGO);

* Обществом онкогинекологов (SGO);

* Европейским обществом специалистов в области онкогинекологии (ESGO).

– Что даст нашей стране эта кампания?

– Проведение ВПЧ-вакцинации позволит снизить заболеваемость раком шейки матки в Республике Казахстан на 74,2%.

Пока же ситуация такова: очередное инфицирование ВПЧ может произойти в любом возрасте.

Распространенность ВПЧ-инфекции наблюдается больше среди женщин до 25 лет (20%).

Из 99 исследованных образцов опухоли с раком шейки матки в 74,2% обнаружены ВПЧ16 и ВПЧ18.

Подготовила Фарида Шарафутдинова