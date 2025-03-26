До окончания срока регистрации мопедов остаются считанные дни

Уважаемые владельцы мопедов! До завершения кампании по регистрации мопедов остаются считанные дни.

С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК, напоминают полицейские.

Призываем вас к сознательности и законопослушанию! Регистрация транспорта — это не просто требование закона, но и ваша безопасность на дорогах. Позаботьтесь о своих правах и избегите неприятных последствий.

⚡️ Не откладывайте на последний момент — успейте зарегистрировать свой мопед вовремя!