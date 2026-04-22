В Казахстане электровелосипеды планируют приравнять к мопедам. Это означает, что их владельцам придётся получать водительские права, регистрировать транспорт и передвигаться исключительно по проезжей части.Такие меры связаны с ростом популярности этого вида транспорта и отсутствием чётких правил его использования.

Электровелосипеды приравняют к мопедам. Для их использования теперь будет необходимо наличие водительских прав и госномеров. Кроме того, таким средствам передвижения запретят выезд на тротуары и пешеходные зоны. Поводом для ужесточения стало стремительное распространение электровелосипедов, особенно среди курьеров, которые пересели на них после введения более строгих требований к мопедам.

«Мы называем их электровелосипедами и уравниваем с мопедами. Какие требования предъявляются к полноценному мопеду сегодня: чтобы ездили по дороге, чтобы были водительские права и чтобы они были полностью легализованы», — Ержан Саденов, министр внутренних дел РК.

Сегодня электровелосипеды остаются вне чёткого правового регулирования: ими можно управлять без прав и свободно ездить по тротуарам, что вызывает обеспокоенность как у властей, так и у жителей. При этом, несмотря на бесшумность, такие устройства способны развивать высокую скорость и представляют потенциальную опасность для пешеходов.

«Закон на него нет, потому что он ни в какие законы не входит. И получается, что мы добились наконец-то этого ужесточения. То есть перед этим вышел закон, который регулировал мопеды. Права нужны для того, чтобы человек знал правила дорожного движения. Чтобы он знал особенности, как происходит движение, как люди ездят. Когда он сдает на права, он изучает теорию и практику. Поэтому лучше, чтобы на наших дорогах были обученные люди», — Алексей Алексеев автоэксперт.

При этом точные сроки введения новых требований пока не озвучены. Но уже сейчас очевидно, что правила для пользователей электровелосипедов в ближайшее время ужесточат.