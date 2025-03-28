Экс-президент ФК «Ордабасы» попал под уголовное преследование

В отношении бывшего шефа шымкентских футболистов возбуждено уголовное дело, сообщает Vera.kz

Уголовное расследование в отношении экс-президента ФК «Ордабасы» проводит антикоррупционная служба. Об этом стало известно в ответе на официальный запрос от руководителя управления спорта Шымкента М. Мыктыбекова.

Известно, что эту должность с февраля 2022 года по май 2024 года занимал Бауыржан Абдубаитов. Из открытых источников известно, что с 2002 года несколько лет он являлся президентом компании «БИIК». С его фамилией связана деятельность различных спортивных объектов, футбольных объединений и ломбардов.

Кроме того, известно, что прокуратура Шымкента с декабря 2024 года проверяет эффективность и целевое использование бюджетных средств за период 2020 – 2024 годов.

Сегодня Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о том, что в Агентство по финансовому мониторингу РК передано расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей Федерации футбола. Это произошло после проверки в футбольных клубах «Актобе», «Жетысу» и «Ордабасы». В этих клубах выявлены серьезные нарушения, среди которых завышение контрактных сумм, продажа игроков по заниженным ценам, а их покупка по завышенным ценам. Выявлены также хищения средств.

На официальном сайте казахстанской федерации футбола указано, что президентом объединения юридических лиц «Ассоциация Федерация футбола города Шымкент» является Абдубаитов Алмат Бауыжанович. Он, похоже, является сыном экс-президента ФК «Ордабасы». Однако, согласно данным департамента юстиции Шымкента, руководителем данной федерации числится Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович.

В общей сложности, прокурорская проверка в Казахстанской федерации футбола и ряде футбольных клубов выявила финансовые нарушения и неэффективное управление, что принесло ущерб государству в сумме 3 млрд тенге.