Гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour» проходит в Шымкенте

Погружаемся в гастрономическое путешествие! На площади Аль-Фараби стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour».

В этот день мы определят победителей в номинациях:

✅ Лучший плов

✅ Лучший шашлык

✅ Лучшая самса

✅ Лучший куырдак

Кроме того, организаторы запланировали установить рекорд Казахстана – приготовить самую большую самсу!

Яркие гости фестиваля: Әділет Жауғашар, Есентай Ниязбаев, Руслан Ибрагимов, Хадиша Шалабаева, Махмуд Урумбаев, Айнур Нурашова, Байкен Курманалиев, Каусар Алайдар, Айгерим Тажи, Қуаныш Абжаппар, Каусар Бекбосын, Бағлан Жолдасов, Бота Алимхан, Астана Қарғабай.

Фестиваль – это не только гастрономия!

В программе:

Завораживающее шоу воздушных шаров;

Громкий парад байкеров и мото-шоу;

Выставка эксклюзивных спорткаров;

Уникальная ярмарка ремесленников;

Эффектное Fire-шоу.

Включаемся в праздник вкуса и эмоций!