Гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour» проходит в Шымкенте

Погружаемся в гастрономическое путешествие! На площади Аль-Фараби стартовал ежегодный гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour».
В этот день мы определят победителей в номинациях:
✅ Лучший плов
✅ Лучший шашлык
✅ Лучшая самса
✅ Лучший куырдак
Кроме того, организаторы запланировали установить рекорд Казахстана – приготовить самую большую самсу!
Яркие гости фестиваля: Әділет Жауғашар, Есентай Ниязбаев, Руслан Ибрагимов, Хадиша Шалабаева, Махмуд Урумбаев, Айнур Нурашова, Байкен Курманалиев, Каусар Алайдар, Айгерим Тажи, Қуаныш Абжаппар, Каусар Бекбосын, Бағлан Жолдасов, Бота Алимхан, Астана Қарғабай.
Фестиваль – это не только гастрономия!
В программе:
Завораживающее шоу воздушных шаров;
Громкий парад байкеров и мото-шоу;
Выставка эксклюзивных спорткаров;
Уникальная ярмарка ремесленников;
Эффектное Fire-шоу.