Капитан сборной Казахстана покинул ФК «Ордабасы»

Лидер и капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген всего за сутки собрал чемоданы и попрощался со своим клубом «Ордабасы». И к этому часу он уже примерил футболку костанайского «Тобола», где продолжит сезон, сообщает Zakon.kz.

Официальную информацию об уходе 34-летнего полузащитника распространила 29 марта пресс-служба клуба «Ордабасы».

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Естественно, сам футболист сейчас не будет давать никакой конкретной информации о внезапной и резкой смене работы, тем более в самом начале сезона, когда он по контракту должен был еще отработать в Шымкенте до конца текущего чемпионата страны.

По сведениям в СМИ, разногласия у Асхата Тагыбергена начались совсем недавно, после того, как аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что футболист получает зарплату в размере 20 млн тенге.

Капитан сборной Казахстана за свою карьеру становился пятикратным чемпионом страны в составе «Актобе» (2013), «Астаны» (2016, 2017), «Тобола» (2021) и «Ордабасы» (2023).

Два года назад Тагыберген был номинирован на премию Френца Пушкаша от УЕФА за красивый гол.