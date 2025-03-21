Новая опция в Яндекс Go позволяет экономить на междугородних поездках

В «Межгороде» от Яндекс Go появилась опция «С попутчиками» по направлениям Туркестан-Шымкент, Шымкент-Тараз, Кентау-Туркестан и обратно.

В рамках запуска тарифа каждый новый пассажир получит 50% скидку на первые две поездки. Например, поездка из Шымкента в Туркестан с попутчиками будет стоить от 750 тенге, а из Тараза в Шымкент от 875 тенге.

Тариф «Межгород» разработан с учетом особенностей длительных поездок. Теперь пассажиры могут заранее заказать машину на точное время, а также сэкономить – поездки по этому тарифу стоят дешевле, чем аналогичный маршрут в тарифе «Эконом».

Для поездок по «Межгороду» выбираются водители с высоким рейтингом, готовые выполнять длинные маршруты между соседними населенными пунктами. Эти направления востребованы в обоих направлениях, и сервис учитывает потребности пассажиров.

На заказы по тарифу «Межгород» распространяются стандарты сервиса, а также специальные технологии, которые помогают сделать поездки безопасными и комфортными — автоматический мониторинг скорости и манеры вождения, контроль времени на линии и усталости водителя.

На всех поездках, заказанных через сервис Яндекс Go, действует программа бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей — до 4 000 000 ₸.