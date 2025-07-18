Сложные операции за миллионы проводят в Шымкенте бесплатно

Врачи делают невозможное — бесплатно. С начала года в Шымкенте было проведено 500 высокотехнологичных операций на сумму почти 2 миллиарда миллиарда тенге.

Кардиохирургия, нейрохирургия, другие сложнейшие вмешательства — всё это оплачено за счёт системы обязательного социального медицинского страхования. Стоимость одной такой операции может достигать до 70 миллионов тенге, но для пациента в системе ОСМС она бесплатна за счет солидарных взносов.

Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала фонда социального медицинского страхования г. Шымкента: «В этом году в городе планируется профинансировать порядка 1 500 дорогостоящих и сложных операций. В связи с внесёнными изменениями в закон об ОСМС, онкологические скрининги с 2026 года перейдут в перечень гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и станут бесплатными для всех граждан, независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС».

С 2026 года будет больше бесплатной медицины. Онкологические скрининги, диализ, амбулаторное лечение и плановая помощь при хронических заболеваниях — всё это войдёт в базовый пакет ОСМС уже с будущего года. При этом восемь социально значимых заболеваний будут диагностироваться бесплатно вне зависимости от страхового статуса. Это, в том числе, туберкулёз, ВИЧ, гепатиты, онкология, психические расстройства и инсульты. Ранее бесплатная диагностика была доступна только при подозрении на ВИЧ и туберкулёз.

Арапкуль Избасарова, заместитель директора филиала фонда социального медицинского страхования г. Шымкента: «В базовый пакет ОСМС с 2026 года также войдут амбулаторный диализ, консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, а также стационарная и стационарозамещающая помощь в плановой форме при 12 группах хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. С начала года в медицинских организациях города шымкентцам было предоставлено более 3,5 миллиона консультационно-диагностических услуг за счёт средств ОСМС».

Жители Шымкента активно пользуются системой ОСМС: с начала года медорганизации города оказали более 3,5 миллиона консультационно-диагностических услуг. Около 137 тысяч пациентов прошли лечение в стационарах, из них 120 тысяч — за счёт фонда ОСМС. А в дневных стационарах медицинскую помощь получили ещё 18 тысяч человек. Система продолжает расширяться, охватывая всё больше жителей мегаполиса.