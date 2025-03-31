Запись в первый класс: ключевые даты и требования

370 тысяч казахстанских детей в этом году впервые пойдут в первый класс. К слову, прием документов от родителей будущих первоклашек начнется уже завтра, 1 апреля и продлится до 31 августа.

Но, как показывает практика, уже в мае места в выбранных родителями школах, заканчиваются.

«Уважаемые родители, просим вас заранее позаботиться о поступлении в школу, не откладывая подачу документов на последние дни» — сообщили в управлении образования г. Шымкента.

Чтобы подать заявление онлайн, родителям необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу и заполнить заявление. К нему обязательно прикрепляется цифровая фотография ребенка. Если медицинские данные отсутствуют в системе, дополнительно загружается паспорт здоровья и карта прививок. Также можно выбрать школу по месту жительства или за его пределами.

Напомним, для зачисления в первый класс ребенку должно исполниться 6 лет. Помимо заявления, родители предоставляют медицинскую справку, паспорт здоровья и две фотографии. Если семья недавно переехала в Казахстан, необходимо подтвердить право ребенка на проживание в стране и произвести регистрацию по месту жительства.

Подавая заявление, родители также могут оформить заявку на бесплатное питание для детей из малообеспеченных семей. В этом случае понадобятся документы о доходах или заключение школьной комиссии. Заявления во всех 245 школах Шымкента принимают в будние дни.