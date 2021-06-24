В Шымкенте в этом году в школы учащиеся 1-х классов впервые принимаются по электронной системе. На сегодняшний день в городе уже принято 87 процентов первоклассников.

Об этом в прямом эфире на официальной странице акимата города в сети «Instagram» рассказала руководитель управления образования города Шымкент Жанат Тажиева.

Руководитель управления подвела итоги проделанной работы.

По ее словам, 100% обращений родители направляют через портал Egov. Ранее прием детей длился до 15 сентября, а утверждение школьной тарификации длилось до конца месяца. Теперь организации образования будут вести предварительную подготовку к новому учебному году.

— Я считаю, что это решение является большой возможностью для Министерства образования и науки страны добиться результатов в качественном образовании, — сказала Жанат Арысбековна.

В ходе прямого эфира руководитель управления ответил на вопросы жителей.