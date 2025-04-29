127 человек оштрафованы за самовольный захват земель

Факты нарушения государственной собственности на землю пресечены в Туркестанской области, сообщает vera.kz.

Факты самовольного захвата земель выявлены в Сауранском районе. Департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области по итогам проверки принял административные меры. В итоге, 127 человек оштрафованы на общую сумму 21 млн 165 тыс 250 тенге. На данный момент в бюджет государства взыскано 19 млн 222 тыс тенге.

Как отметил главный государственный инспектор по земельным ресурсам Мурат Темиржанов, принятые меры направлены на защиту государственной собственности, укрепление правопорядка в сфере землепользования и обеспечение соблюдения норм земельного законодательства.