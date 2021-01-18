В Туркестане полицейские выявили факт сводничества.

В дежурную часть УП г. Туркестан поступило сообщение о том, что работница одной из городских бань занимается сводничеством и вызовом девушек лёгкого поведения для клиентов, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области прибыли по указанному адресу и задержали администратора заведения. Женщина за вознаграждение предоставляла клиентам услуги девушек лёгкого поведения. Также полицейские выявили в бане одну девушку лёгкого поведения, гражданку Республики Узбекистан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество» Подозреваемая находится под подпиской.

Полицейские ДП Туркестанской области на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия по противодействию и выявлению фактов сводничества, торговли людьми и других правонарушений, а также по предупреждению и раскрытию преступлений.

В рамках проводимых ОПМ стражами порядка проверяются бани, сауны, гостиницы и другие увеселительные заведения, где высока вероятность выявления фактов торговли людьми и сводничества.