Дауренбека Кожабаева приговорили к 11 годам тюрьмы

Его признали виновным в получении 42 миллионов тенге от директора школы, передает Kazinform.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя департамента антикоррупционной службы Шымкента Дауренбека Кожабаева. Он обвинялся по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

«Суд признал Кожабаева виновным по статье 366, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», — сообщили в пресс-службе СМУС Шымкента.

Отбывать наказание экс-сотрудник антикоррупционной службы будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, Кожабаеву пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в 2022 году шымкентский антикор начал досудебное расследование по статье 366, часть 2, в отношении директора средней школы № 132. Её подозревали в получении одного миллиона тенге за трудоустройство учителя через посредника. По версии следствия, она передала взятку в размере 42 миллионов тенге Дауренбеку Кожабаеву за освобождение от уголовной ответственности.

После начала расследования Даурен Кожабаев скрылся. За информацию о его местонахождении было объявлено вознаграждение. Бывшего высокопоставленного сотрудника антикоррупционной службы удалось задержать в ноябре 2024 года в Туркестанской области.

За время поисков Кожабаева обвиняемая в двойном взяточничестве (получении одного миллиона и даче 42 миллионов тенге) директор школы скончалась. Дело против нее прекратили. А вот посредник по этому делу получила условный срок: полтора года.

В 2023 году был осужден старший брат Дауренбека — Максат Кожабаев, который ранее занимал должность заместителя председателя Антикоррупционной службы. Максата Кожабаева приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы.