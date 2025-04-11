Родители Шымкента задолжали детям более 4 миллиардов тенге

В Шымкенте более 13 тысяч родителей уклоняются от уплаты алиментов. Общая сумма долга перед собственными детьми превысила 4 миллиарда тенге.

Сейчас в Шымкенте насчитывается около 13 500 исполнительных производств по алиментам. Только с начала года возбуждено 50 уголовных дел, 38 из которых уже направлены в суд. Для сравнения, за весь 2024 год таких дел было всего 8. Общая сумма долга — 4 миллиарда 300 миллионов тенге.

Бауыржан Мырзалиев, помощник прокурора г. Шымкента: «Из 50 уголовных дел, возбужденных в этом году, 38 уже рассмотрены в суде, по 19 вынесены приговоры. Семь дел прекращены — должники погасили долг, вернув детям около 30 миллионов тенге. В работе остаются ещё 11 дел».

Тем, кто действительно хочет начать с чистого листа и исполнять родительский долг, помогают с трудоустройством. Для должников организованы специальные ярмарки вакансий, почти 1 500 рабочих мест с зарплатой от 85 до 500 тысяч тенге.

Бауыржан Мырзалиев, помощник прокурора г. Шымкента: «В феврале и марте мы провели ярмарки вакансий. 26 должников уже нашли работу и начали платить алименты. Ещё 42 зарегистрировались в центрах занятости, в ближайшее время их тоже трудоустроят».

По данным прокуратуры, основная причина роста долгов — отсутствие официальной работы. Более 7 тысяч должников не трудоустроены. В таких случаях, по закону, алименты рассчитываются исходя из средней зарплаты по стране — сейчас это 434 тысячи тенге.