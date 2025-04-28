SANTO прошла международную сертификацию по стандарту Евро GMP

Компания SANTO — первый фармацевтический завод в Казахстане, прошедший сертификацию по стандартам GMP Европейского Союза.

Это значимое достижение открыло перед предприятием путь на международные рынки, подтвердив соответствие самым высоким стандартам качества и безопасности. С внедрением европейских производственных протоколов и запуском центра инноваций и качества SANTO укрепила свои позиции в отрасли и готова расширять ассортимент продукции в соответствии с глобальным спросом.

Сертификат GMP ЕС подтверждает, что на производственных мощностях компании внедрены и соблюдаются строгие требования, касающиеся выпуска лекарственных средств. Он гарантирует, что продукция отвечает высоким стандартам безопасности, эффективности и стабильности, а процессы производства и контроля качества организованы на должном уровне.

«Мы первый фармацевтический завод в Казахстане, который будет сертифицированный европейским GMP. Этот успех мы получили потому, что работали целой командой и в соответствии с ценностями нашей компании», — говорит директор по качеству SANTO Войтек Збанышек.

В цехе по производству твердых пероральных лекарственных средств внедрён и успешно функционирует европейский стандарт GMP. На территории предприятия также открыт Центр инноваций и качества SANTO, новейшее здание с сетью лабораторий.

Сотрудники, которые занимаются разработкой и производством лекарственных препаратов, прошли обучение и работают с соблюдением международных протоколов. Получение сертификата открывает перед предприятием новые экспортные возможности, расширяя географию поставок.

Адам Алексеюк, генеральный директор SANTO: «С точки зрения производства, мы теперь все таблеточные формы можем отправлять во все страны Европейского Союза и во все страны, которые пользуются Европейским сертификатом, а это около половины мира. Это раскрывает нам возможности экспорта и увеличения производства и экспорта из Казахстана».

«Первое, что мы разрабатываем в рамках Евро GMP — это антидиабетические препараты Ситаглиптин и Дапаглифлозин, но в будущем мы не ограничимся только этим. Будет широкая линейка, но все зависит от потребности на рынках спроса», — поясняет директор завода SANTO Рустам Байгарин.

Компания SANTO — один из лидеров фармацевтической отрасли Казахстана, в портфеле которого более 280 наименований лекарственных препаратов для лечения заболеваний в 12 фармакотерапевтических групп. Компания открыла свои представительства в Кыргызстане под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group и Узбекистане под торговой маркой Polpharma и осуществляет экспорт в Россию, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и обеспечивает потребности рынка Казахстана.