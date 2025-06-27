Компания SANTO: сделано в Казахстане, признано в Европе

В Шымкенте презентовали новое название компании SANTO. Polpharma Santo — это ребрендинг, отражающий стремление к международным стандартам, устойчивому росту и качеству мирового уровня.

Компания SANTO сменила название на Polpharma Santo. Это отражение стремления к международному признанию и новым стандартам. Новый бренд был представлен лично владельцем и председателем наблюдательного совета Группы Polpharma, господином Ежи Стараком. В этом году предприятие получило престижный сертификат GMP Европейского Союза, что подтверждает высочайший уровень качества и соответствие требованиям фармацевтического производства в ЕС.

«Мы долго шли к этому, и сегодня можем гордиться. В этом году компания получила сертификат GMP ЕС. Это означает, что мы можем выходить на рынки Европы и других стран, предлагая продукцию высочайшего уровня качества», — говорит владелец и председатель наблюдательного совета группы Polpharma Ежи Старак.

Сертификат GMP ЕС — это международный знак доверия. Он подтверждает, что производственные процессы на заводе Polpharma Santo соответствуют самым строгим требованиям безопасности, эффективности и стабильности. Предприятие оснащено по последнему слову техники, здесь работают квалифицированные специалисты, а каждый препарат проходит тщательную проверку в центре инноваций и качества Polpharma Santo. Это достижение открывает компании путь на глобальные рынки и укрепляет её позиции в регионе.

Адам Алексеюк, генеральный директор Polpharma Santo: «Важно понимать что такого завода, который имеет GMP ЕС нет в этой стране, нет в Центральной Азии. И что это значит для нас, для пациентов. Это гарантия качества производства продукции здесь. И это самая ключевая с точки зрения заботы о наших пациентах».

Polpharma Santo активно инвестирует не только в технологии, но и в человеческий капитал. За успехом компании стоит команда профессионалов, которая годами создавала и развивала производство. Особое внимание уделяется молодым специалистам: в рамках социальных инициатив четыре студентки Южно-Казахстанской медицинской академии получили гранты на бесплатное обучение. Это вклад в будущее отрасли и развитие кадрового потенциала страны.

Адам Алексеюк, генеральный директор Polpharma Santo: «Polpharma Santo — это люди, это команда, это мы все, кто строил этот завод в последние годы. Это команда, которая развивается потому что она имеет экспертизу и знания по медицинскому и производственному образованию. Когда мы имеем вдохновленных людей, самые новые технологии и качество — это для нас гарантия успеха, это значит Polpharma Santo».

Polpharma Santo является частью международной фармацевтической Группы Polpharma, работающей в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. В портфеле Polpharma Santo более 280 препаратов, охватывающих 12 терапевтических направлений, что делает её одним из флагманов фарминдустрии региона.