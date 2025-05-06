Пристававшего к школьнице рецидивиста арестовали в Шымкенте

О том, что пристававшего к второкласснице рецидивиста всё-таки поместили под стражу, у себя в телеграм-канале рассказал адвокат Талгат Есимов. Ранее суд отказался его арестовывать.

«Апелляционная коллегия суда города Шымкент под председательством судьи Конырбаева отменила постановление следственного суда и вынесла новое постановление об аресте подозреваемого (рецидивиста) в развращении малолетней девочки. Исполнение нового постановления немедленно», — написал юрист.

О случае с развращением второклассницы в Шымкенте Талгат Есимов сообщил в конце апреля. С его слов, отбывавший наказание в колонии-поселении мужчина проследил за девочкой, зашёл за ней в подъезд и там совершил развратные действия.

Суд первой инстанции отказался взять его под стражу, обосновав это тем, что рецидивист уже отбывает наказание, и сославшись на процессуальные нарушения.