Полиция Шымкента разыскивает педофила, пристававшего к девочкам

В ДП Шымкента прокомментировали историю с камерами, которые не засняли педофила.

Пресс-служба сообщила, что насчет работы видеокамер нужно обращаться в Управление цифровизации. А вот мужчину, который приставал к девочкам, уже ищут.

«По данному факту сообщаем, что в настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к произошедшему», — сообщила пресс-служба ДП Шымкента.

В полиции также сообщили, что по улице установлено сразу несколько камер, и все они работают. С этим-то мы не спорим, а вот, что снимают камеры остается загадкой.

Напомним, по словам жителей, 29 сентября по улице 1 мая взрослый мужчина приставал к 7-8-летним девочкам, предлагал монеты, снимал с себя штаны, пытался трогать детей. Мать одной из девочек обратилась в полицию, пытались найти педофила по камерам видеонаблюдения. Однако как оказалось, камеры не засняли злоумышленника.

Алиса Бойко